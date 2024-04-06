ГУР вместе с ВСУ в ночь на 5 апреля организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

По имеющейся информации, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также сообщается о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки пока нет никаких подробностей.

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Наслідки атаки на російський аеродром Морозовськ, де базувалися бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Пишуть, що 6 літаків ворога знищено, а ще 8 зазнали пошкоджень. Людські втрати уточнюються, але їх не менше восьми двохсотих.

Очікуємо на офіційні підтвердження.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/33889, https://t.me/c/1496296645/18656

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