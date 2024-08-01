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ГУР завершило крупнейшую в истории DDOS-атаку на интернет-инфраструктуру рф

ГУР завершило крупнейшую в истории DDOS-атаку на интернет-инфраструктуру рф

Как сообщают СМИ со ссылкой источники в спецслужбах, хакерская атака продолжалась неделю и поразила онлайн-сервисы главных банков, включая Центробанк, национальные платежные системы, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Также целями стали ресурсы минобороны рф, МВД и ФНС. россиянам пока не удалось восстановить должное функционирование ряда сервисов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39895

Новости портала «Весь Харьков»

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