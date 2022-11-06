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Харьковчанам рассказали, что делать, если отключат отопление

Харьковчанам рассказали, что делать, если отключат отопление

Харьковская ОВА опубликовала инфографику с рекомендациями, как обогреть себя и сохранить тепло в доме в случае, если централизованное отопление пропадет.

В ХОВА посоветовали всем жителям региона заранее создать запас необходимого.

«Подготовьте запас на трое суток: питьевая и техническая вода, пауэрбанк, фонарик, аптечка, свечи, огнетушитель, готовая еда», — перечислили чиновники.

В ситуации, если внезапно отключилось отопление, власти рекомендуют следить за официальными сообщениями руководителя ОВА, мэра или главы громады, чтобы вовремя понять, насколько серьезная ситуация.

А пока ситуация проясняется, советуют предпринять следующие действия:

● выберите одно помещение в доме для обогрева;

● плотно закройте окна шторами, жалюзи, роллетами;

● включите дополнительные источники тепла;

● пейте и ешьте горячую пищу.

Харьковчанам рассказали, что делать, если отключат отопление

Важно в такой ситуации помнить о технике безопасности и защитить себя от несчастных случаев:

● не греться с помощью неприспособленных средств;

● не использоватьс в квартирах «буржуйки», бензиновые, дизельные генераторы, газовые баллоны;

● не включать более одного электрообогревателя;

● не употреблять алкогольные напитки ради ложного ощущения согрева.

Также не помешает заранее выяснить адреса ближайших пунктов обогрева, которые в Харькове планируют размещать в школах, метро, на безопасных остановках и даже в палатках посреди микрорайонов.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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