Харьковчане массово идут в суды с ножами и патронами

Харьковская область заняла первое место среди регионов, где посетители органов судебной власти пытались пронести в них запрещенные предметы.

Как сообщили в пресс-службе Судебной власти Украины, только в декабре жители Харьковщины намеревались пронести в органы и учреждения судебной власти Харьковской области 2 599 единиц запрещенных предметов, а с начала года – 13 293 единицы.

На втором месте по нарушениям - Днепропетровская область, где в течение декабря граждане пытались пронести в органы и учреждения судебной власти 2 472 единицы запрещенных предметов (12 813 единицы с начала года). На третьем месте Киев и Киевская область: 1 294 единицы запрещенных предметов в декабре и 12 699 - с начала года.

Как сообщили в управлении обеспечения безопасности участников судебного процесса центрального органа управления Службы судебной охраны, в 2020 году посетители 468-ми органов и учреждений судебной власти Украины пытались пронести в них 62 882 запрещенных предмета.

Чаще всего посетители пытались пронести в судебные учреждения ножи, газовые баллончики, патроны, пистолеты для стрельбы резиновыми пулями, электрошокеры, травматическое, огнестрельное, пневматическое и газовое оружие. Также были попытки проноса пиротехнических изделий, деревянных и металлических бит, ножниц, отверток и тому подобного.

Источник: sq.com.ua

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