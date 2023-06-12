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Харківщина. 12 червня

Харківщина. 12 червня

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️Сьогодні вранці внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Богодухівського зазнав поранення 40-річний чоловік.

Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих.

Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.

▪️У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки.

У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

- У с. Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями.

▪️ На лінії зіткнення наші захисники продовжують тримати позиції та нищити живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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