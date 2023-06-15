Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 121

Харківщина. 15 червня

Харківщина. 15 червня

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано.

▪️ Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.

▪️ Вчора зранку відбувся ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Вчора у с. Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 106 вибухонебезпечних предметів.

▪️Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 червня 1775 року за наказом Єкатєріни ІІ московські війська зруйнували Запорізьку Січ
Сегодня 10:00    102
Как и почему стукачество снова стало массовым в России
Сегодня 09:34    126
В Пентагоне назвали суммы военной помощи Украине от США и союзников
Сегодня 09:21    113
росіяни в маренні заявили, що обвалилися акції німецького оборонного концерну Rheinmetall
Сегодня 09:10    123
Наступление началось?
Сегодня 09:05    148
Ефективні удари Сил оборони України
Сегодня 08:59    139
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:56    140
Фортифікаційні споруди росіян на лінії фронту
Сегодня 08:49    131
Суд в Гаазі почав розслідування підриву греблі Каховської ГЕС
Сегодня 08:42    121
«Ціною важких втрат київський режим досяг незначних результатів», - «Орестократію» повним ходом цитує Путін
Сегодня 08:31    170
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 