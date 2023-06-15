Харківщина. 15 червня

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано.

▪️ Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.

▪️ Вчора зранку відбувся ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Вчора у с. Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 106 вибухонебезпечних предметів.

▪️Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

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