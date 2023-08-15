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Харківщина, 15 серпня

Харківщина, 15 серпня

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️ У с. Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34-х, 44-х та 68-ми років та 72-річна жінка.

У с. Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75-ти та 62-ох років а також хлопець 14 років.

У с. Чернещина Ізюмського району, пошкоджено два приватні будинки та електромережу.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди, сталася пожежа.

- Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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