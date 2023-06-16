Харківщина. 16 червня
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
▪️ Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.
У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.
Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа.
▪️ За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.
- Триває розмінування області. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 216 вибухонебезпечних предметів.
▪️Віримо в ЗСУ та Перемогу України!
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