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Харківщина. 18 червня

Харківщина. 18 червня

Сьогодні зранку, близько 7:00 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

▪️ Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У с. Колісниківка Куп'янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.

- Біля с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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