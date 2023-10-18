Харківщина. 18 жовтня

Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

● Зокрема, з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював Вовчанськ, Красне Перше, Синьківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Близько 17:00 неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ, сталася пожежа. 52-річний водій трактора загинув на місці.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

● На Куп'янському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки. Під вогнем ЗСУ ворог з втратами повернувся на вихідні позиції.

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