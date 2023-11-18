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Харківщина. 18 листопада

Харківщина. 18 листопада

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів області.

▪️Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне Харківського району, Бударки та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

▪️На Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,9 га території та знешкодили 58 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 18.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12. Евакуація триває.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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