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Харківщина, 19 серпня

Харківщина, 19 серпня

Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік.

Крім того, близько 1:00 ночі були обстріляні м. Вовчанськ та с. Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих.

▪️ Минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Вчора вдень з танка було обстріляне с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач.

Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв с. Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі.

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.

- Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Сеньківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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