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Харківщина. 20 червня

Харківщина. 20 червня

▪️ Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.

▪️ Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

У м. Ізюм під час спалювання сміття на власному подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 127 вибухонебезпечних предметів.

▪️ Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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