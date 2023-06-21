Харківщина. 21 червня
▪ ️Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.
▪ ️Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
▪️ У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.
Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.
Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.
▪️ Віримо в ЗСУ та робимо усе для наближення Перемоги!
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