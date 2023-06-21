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Харківщина. 21 червня

Харківщина. 21 червня

▪ ️Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

▪ ️Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

▪️ У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

▪️ Віримо в ЗСУ та робимо усе для наближення Перемоги!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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