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Харківщина. 21 травня

Харківщина. 21 травня

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

● Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих.

● Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні "Пелюстка", отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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