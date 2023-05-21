Харківщина. 21 травня
Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
● Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих.
● Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
В області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні "Пелюстка", отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.
● На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!
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