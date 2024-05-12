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Упродовж березня-квітня російські бомбардувальники "загубили" в Бєлгородській області 20 керованих авіабомб
Упродовж березня-квітня російські бомбардувальники "загубили" в Бєлгородській області 20 керованих авіабомб — британська розвідка.
Так, напередодні губернатор Вячєслав Гладков заявив про "атаку ЗСУ", внаслідок якої було пошкоджено 21 будинок та постраждали три людини.
Проте, як з’ясували журналісти ASTRA і "Пєпєл", причиною руйнувань і травмування людей, вочевидь, стала російська бомба.
"Ці випадки свідчать про постійну нездатність росії успішно застосовувати свої боєприпаси по намічених цілях", — наголошують у розвідці.
Джерело: https://t.me/znua_live/147846