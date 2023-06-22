Харківщина. 22 червня

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

У с. Кругляківка Куп'янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.

У c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок.

У с. Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватних будинки.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 10 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

▪️ Віримо в ЗСУ та робимо усе для наближення Перемоги!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»