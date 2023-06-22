Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 97

Харківщина. 22 червня

Харківщина. 22 червня

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.

У с. Кругляківка Куп'янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.

У c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок.

У с. Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватних будинки.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 10 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

▪️ Віримо в ЗСУ та робимо усе для наближення Перемоги!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР
Сегодня 09:42    132
Мережею поширюються новини про те, що Резніков закликав не очікувати багато від контрнаступу ЗСУ. Це – ворожа маніпуляція
Сегодня 09:30    127
Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?
Сегодня 09:07    140
Цаплієнко: грузини, нажаль, воюють не тільки за нас
Сегодня 08:56    171
Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України
Сегодня 08:45    119
Афганістан і космічні справи: лукашенко своїми заявами добиває «авторитет» ОДКБ
Сегодня 08:33    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:24    126
«Мертва» Попасна: як пропаганда знімає ниці сюжети і всюди пхає паспорт рф
Сегодня 08:22    118
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2023 року
Сегодня 08:20    124
Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
Сегодня 08:11    105
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 