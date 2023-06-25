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Харківщина. 25 червня

Харківщина. 25 червня

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

▪️ Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.

У с. Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення ворог здійснив спробу вести наступальні дії у напрямку Берестового. Зазнав невдачі та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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