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Харківщина, 25 серпня

Харківщина, 25 серпня

Сьогодні вранці, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

● Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

● У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстріляв з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

● На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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