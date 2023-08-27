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Харківщина, 27 серпня

Харківщина, 27 серпня

▪️ Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" с. Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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