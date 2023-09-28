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Харківщина, 28 вересня

Харківщина, 28 вересня

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

▪️Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

По с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.

По с. Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок обстрілу с. Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

▪️За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,1 га території та знешкодили 118 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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