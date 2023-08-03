Харківщина, 3 серпня

Минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️ У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено господарську будівлю та автомобіль.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Через ворожий обстріл с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.

- Близько 09:05 в с. Явірське Ізюмського району в полі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

▪️Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.

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