Харківщина, 30 жовтня

▪️ 30 жовтня 04:30 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Влучання уламків БПЛА в землю під час перевірки обстрілу.

▪️ 30 жовтня 04:13 Лозівський р-н, с. Царедарівка. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка з діагнозом гостра реакція на стрес.

▪️ 30 жовтня 02:42 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» сталося займання сухої трави на площі 20 м².

▪️ 30 жовтня, 01:45 Лозівський р-н, м. Лозова. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51.

▪️ 22:30 Харківський р-н, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

▪️ 22:30 Харківський р-н, с. Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждало 3 особи: дві жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина.

▪️ 11:00 м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено службове авто газової служби.

▪️ 10:50 Богодухівський р-н, с. Петрівка. Влучання в землю в полі.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 192 особи (серед них 5 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/11779

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