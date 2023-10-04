Харківщина, 4 жовтня

Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала.

▪️Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

- За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

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