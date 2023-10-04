Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 63

Харківщина, 4 жовтня

Харківщина, 4 жовтня

Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала.

▪️Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

- За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Европарламент выделит еще 50 млрд евро
Сегодня 09:32    27
У казні Пентагону досі залишається близько $5,2 млрд на військову допомогу Україні
Сегодня 09:20    46
Украина хранит новые трансформаторы за рубежом
Сегодня 09:09    60
Загородзагони 2.0: путінська росія не цурається методів часів сталіна
Сегодня 08:47    90
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:37    77
На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
Сегодня 08:37    66
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали
Сегодня 08:26    67
Игнат прокомментировал вероятность нападения со стороны Беларуси в ближайшее время
Сегодня 08:06    93
Усі три ключові чорноморські порти України відновили приймання суден — Bloomberg
Сегодня 07:50    104
«Война не наша, это, просто, земли делят» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    100
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 