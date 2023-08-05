Харківщина, 5 серпня

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️ Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Мала Вовча, Амбарне, Бологівка, Куп'янськ, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталися пожежі.

▪️ Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 7 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

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