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Харківщина, 5 вересня

Харківщина, 5 вересня

Вчора ввечері, близько 21:30, по с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.

▪️ Минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Близько 12:00 біля с. Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,7 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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