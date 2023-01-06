Харківщина. 6 грудня

Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були: Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти.

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. На усі спроби ворога покращити там своє тактичне положення наші захисники дають гідну відсіч. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!

Джерело: https://t.me/synegubov/5241

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