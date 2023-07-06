Харківщина, 6 липня

▪️На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

- У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

- О 14.45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.

За минулу добу піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили близько 8,6 га території Харківщини. Сапери виявили та знешкодили 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»