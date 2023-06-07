Харківщина. 7 червня

▪️ Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

▪️ Вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп'янського району аміак в повітрі відсутній.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу втрат. Віримо в ЗСУ та в Перемогу України!

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