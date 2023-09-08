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Харківщина, 8 вересня

Харківщина, 8 вересня

Минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне с. Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок.

▪️ Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У с. Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

У с. Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 між м. Барвінкове та с. Червоне Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор, зазнав поранення 42-річний тракторист. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Близько 11:00 в районі с. Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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