Харківщина, 9 вересня

▪️ Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

У с. Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів смт. Ківшарівка та с. Курилівка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 в с. Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу "Пелюстка". Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Біля 11:50 в районі с. Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Постраждалих немає.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

▪️ Ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Куп'янському напрямку. Протягом минулої доби росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синьківки Куп'янського району. Під вогнем наших захисників ворог відступив з втратами.

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