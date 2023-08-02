Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 01 по 02 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, з них 7 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 1 – інший виїзд.

● Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 7 пожеж. 6 з них у Куп’янському районі.

Близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникло відразу 4 пожежі. Три з них трапились в оселях громадян, ще одна на відкритій території, де горів сухостій.

Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 кв.м. Також горіла трава на площі 200 кв.м. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Всього 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС. Останній осередок горіння їм вдалось ліквідувати о 14:35. Жертв та постраждалих немає.

Трохи пізніше стало відомо про п’яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилась приблизно в той же час, що і попередні. Там горіла господарча споруда.

О 15:05 окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорілись гараж і господарча споруда. Проте ворожі обстріли не припинялись і через загрозу життю рятувальників вони були змушені повернутись до місця постійної дислокації.

О 22:00 ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я у м. Куп’янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі біля 60 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ, котрі загасили його о 22:31.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках у м. Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об’єктах у Харкові.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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