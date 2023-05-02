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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 01 по 02 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інший виїзд.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● О 13:30 рятувальники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди і автобусу. Виявлено 1 постраждалого.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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