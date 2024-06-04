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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 червня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 03 по 04 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

✅ 29 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області. Окупанти обстріляли підприємство у м. Куп’янську, яхт-клуб у с. Хотомля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у с. Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у с. Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі 2 га. Данні пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалось врятувати 3 будівлі. Постраждалих немає.

● Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 5 лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га. Локалізовано 3 з цих пожеж на загальній площі понад 23 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11629 осіб, з них 891 дитина та 263 маломобільні особи.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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