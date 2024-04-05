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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 квітня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 квітня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 04 по 05 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 90 оперативних виїздів, з яких:

✅ 66 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 11 – на допомогу населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах області.

☑️ 2 з них виникли у природних екосистемах. В Липецькій громаді між с. Липці та с. Веселе окупанти підпалили суху траву на площі 2 га. А в Курилівській громаді за межами с. Колісниківка горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 3 га.

☑️ У с. Кіндрашівка Кіндрашівської ТГ горіли господарчі споруди, приватний будинок та 2 автомобілі на загальній площі понад 600 кв.м. Від ворожого удару загинув чоловік, ще 2 постраждали. Також приватні оселі горіли в с. Кучерівка Петропавлівської громади та с. Борова Боровської.

☑️ В с. Глибоке Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 кв.м.

☑️ Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Близько 13:00 рятувальники Харківського району проводили перевірку місця влучання ворожої ракети. Вона впала на території Пісочинської громади між с. Березівка та с. Коротич. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.

● Вогнеборці ліквідували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 34 га.

● Мешканцям м. Ізюма рятувальники доставили 2 т. технічної води.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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