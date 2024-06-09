Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2024 року

● Протягом доби з 08 по 09 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 30 оперативних виїздів з яких:

✔️16 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✔️11 – на допомогу населенню;

✔️1 – на перевірку внаслідок обстрілу;

✔️2 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вранці ворог наніс удару по м. Куп'янську. В результаті обстрілу сталася пожежа на даху будівлі котельні. Площа горіння склала 250 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого влучання були залучені: відділення служби порятунку, вогнеборці добровільної пожежної команди сел. Ківшарівка та медичний розрахунок ДСНС. Спільними зусиллями пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

● Вдень російські війська скинули дві авіабомби в с. Хотімля Чугуївського району. Внаслідок чого сталося загоряння конструктивних елементів даху навчального закладу на площі 10 кв.м. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС. Серед жертв 1 загиблий та 1 постраждалий.

● Зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становила близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування. О 10:00 пожежу локалізовано та о 16:50 повністю ліквідовано. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11719 особи, з них 914 дітей та 265 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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