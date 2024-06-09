Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 86

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2024 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2024 року

● Протягом доби з 08 по 09 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 30 оперативних виїздів з яких:

✔️16 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✔️11 – на допомогу населенню;

✔️1 – на перевірку внаслідок обстрілу;

✔️2 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вранці ворог наніс удару по м. Куп'янську. В результаті обстрілу сталася пожежа на даху будівлі котельні. Площа горіння склала 250 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого влучання були залучені: відділення служби порятунку, вогнеборці добровільної пожежної команди сел. Ківшарівка та медичний розрахунок ДСНС. Спільними зусиллями пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

● Вдень російські війська скинули дві авіабомби в с. Хотімля Чугуївського району. Внаслідок чого сталося загоряння конструктивних елементів даху навчального закладу на площі 10 кв.м. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС. Серед жертв 1 загиблий та 1 постраждалий.

● Зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становила близько 1800 кв.м. Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування. О 10:00 пожежу локалізовано та о 16:50 повністю ліквідовано. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11719 особи, з них 914 дітей та 265 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німеччина "дратує" багатьох союзників у НАТО тим, що опирається слову "місія" у назві нової програми підтримки України
Сегодня 10:04    22
ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність
Сегодня 09:52    28
Фейк: «медична експертиза тіл полеглих військових ЗСУ виявила факт вилучення у них органів»
Сегодня 09:16    72
Якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок, який може наблизити мир
Сегодня 09:04    85
Итоги опроса "Сколько еще продлится война?"
Сегодня 08:42    99
ЗМІ: НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні
Сегодня 08:31    95
По КАБ за первую неделю июня...
Сегодня 08:10    94
Сили оборони Фінляндії: Військова допомога Україні включає новинки на стадії розробки
Сегодня 08:00    101
Журналістам вдалося встановити особи двох російських окупантів-ґвальіників
Сегодня 07:58    85
Бойовий шлях Міжнародного легіону ГУР почався з Ірпеня, — Кирило Буданов
Сегодня 07:48    79
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 