Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 08 липня по 09 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 62 оперативні виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

39 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

13 – інші виїзди.

● О 16:17 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим обстрілом Куп’янського лісового господарства. Внаслідок обстрілу загорілась хвойна підстилка у лісовому масиві Сеньківського лісництва, що поблизу с. Загризино Борівської громади Ізюмського району. До місця пожежі було направлено рятувальників 60-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганського гарнізону ДСНС. Всього 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Їм на допомогу також поспішили вогнеборці відомчої пожежної охорони лісництва на 1 автоцистерні. На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь розповсюдився на площу 1,5 га. Спільними зусиллями пожежу вдалось ліквідувати о 19:00. Жертв та постраждалих немає.

● З причини, що не пов’язана з веденням бойових дій, о 01:07 9 липня трапилась пожежа, яка забрала життя 55-річної жінки. Подія виникла у приватній оселі за адресою: м. Харків, вул. Куп'янська, 44. На момент прибуття рятувальників площа, охоплена вогнем, склала біля 120 кв.м. Приватний будинок дуже старої забудови горів майже весь. Він повністю був побудований із деревини, тому вогонь стрімко розповсюдився на таку площу. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники і виявили тіло загиблої господарки. На місці події працювали 3 оперативні відділення ДСНС. Вони локалізували вогонь вже о 01:43. До 05:00 тривала остаточна його ліквідація та розбирання завалів зруйнованих дерев’яних конструкцій будинку. Причина виникнення займання встановлюється.

● 35 разів рятувальники Харківського гарнізону ДСНС залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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