Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 10 по 11 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

✅ 27 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 6 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили 5 пожеж в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах та суха трава на території прифронтових населених пунктів Ізюмського та Харківського районів.

Найбільша пожежа площею 4 га виникла у с. Піски-Радьківські Борівської громади, решта у с. Борщова і Черкаські Тишки Харківського району. Всі вони були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Під час однієї з побутових пожеж вогнеборці врятували 4 людей. Вона виникла о 08:26 у житловій багатоповерхівці на вул. Олександра Зубарєва у Харкові. Горів балкон у квартирі на 5-му поверсі. Площа горіння склала 13 кв.м. Її вдалось загасити о 09:12. Також евакуйовано на свіже повітря ще 15 мешканців будинку.

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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