Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричиненні ворожими обстрілами.

Вранці 11 вересня, ворог завдав артилерійського удару по селу Кутьківка Куп’янського району. Сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв.м. З вогнем боролись 7 рятувальників 44-ї ДПРЧ у складі 1-го оперативного відділення. Пожежу було ліквідовано об 09:15. Жертв та постраждалих немає.

Увечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі на околиці населеного пункту. До місця події було направлено 2 відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений житловий будинок. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа не пов’язана з ворожими обстрілами.

11 вересня о 13:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у дванадцяти поверховому житловому будинку за адресою: Харків, вул. Жуковського, 3. На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Крім того, з верхніх поверхів вдалось евакуювати 8 мешканців. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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