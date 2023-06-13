Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 червня 2023 року

Протягом доби з 12 червня по 13 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж, з них 3 трапились внаслідок ворожих обстрілів;

✅ 3 – на перевірку після обстрілів;

✅ 14 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інші виїзди.

● Протягом доби рятувальники Харківщини гасили 3 пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф в Київському та Салтівському районах міста Харкова.

● 3 рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів смт. Шевченкове, с. Вільхуватка Куп'янського району та смт. Золочів Богодухівського району області, які було обстріляни окупантами.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 9 приватних домоволодінь, 2 гаража, 1 легковий автомобіль та господарчі споруди.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 233 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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