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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 вересня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 15 по 16 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню;
1 -чергування;
6 – інші виїзди.
Пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами за добу не було.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV