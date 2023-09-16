Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню;

1 -чергування;

6 – інші виїзди.

Пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами за добу не було.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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