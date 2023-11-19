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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 листопада 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж,

✅ 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 6 – інші виїзди.

● На одній з побутових пожеж, що трапилась о 20:25, постраждав 27-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі у с. Нова Гнилиця, Чугуївського району області. Горіли домашні меблі та вікно на площі 10 кв.м. З опіками верхніх кінцівок чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Вогонь ліквідували о 21:25. Від ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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