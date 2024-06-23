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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 червня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 червня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 22 по 23 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 2 – на перевірку після обстрілу;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 10 пожеж в Куп’янському, Харківському районах області та в Основ’янському, Холодногірському районах міста Харкова.

● Вдень ворог завдав ударів по місту Харкову. Внаслідок обстрілу горіли домашні речі на балконі зруйнованої 5-ти поверхової житлової будівлі. Було пошкоджено торгівельні павільйони та житлові споруди, які розташовані поруч з епіцентром вибуху. Станом на 06:30 23 червня аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби завершені. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11954 особи, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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