Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 липня 2024 року

● Протягом доби з 23 по 24 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 40 оперативних виїздів, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● Зафіксовано 3 пожежі внаслідок ворожої агресії російських військ. Вони трапились у Харкові, Куп’янському та Харківському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор та екопарк, спричинивши пожежі. Внаслідок вибухів 2 людей зазнали поранень.

● У селі Катеринівка Лозівської територіальної громади рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП. Зіткнулись вантажівка MAN та легковик ВАЗ 21099, внаслідок чого 1 чоловік загинув, ще 4 осіб постраждало, з них 2 дітей. На жаль, згодом в лікарні від отриманих травм померли ще одна жінка та її 5-річна дитина.

● За добу трапилось 10 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1,5 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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