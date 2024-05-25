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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 24 по 25 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 49 оперативних виїздів, з яких:

✅ 34 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 3 – на перевірку після обстрілу;

✅ 9 – на допомогу населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж: в Слобідському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11090 жителів, з них 856 дітей та 259 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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