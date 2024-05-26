Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2024 року

● Протягом доби з 25 по 26 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 54 оперативних виїзди, з яких:

✅ 33 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 6 – на перевірку після обстрілу;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 9 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж: в Київському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Чугуївському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вдень ворожа авіація скинула керовані авіабомби на м. Харків. Рятувальники боролися з вогнем у будівельному гіпермаркеті. Горіли понад 13 тисяч квадратних метрів будівельних матеріалів та конструкцій будівлі. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Гасіння ускладнювало наявність значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок ворожого обстрілу по будівельному гіпермаркету загинуло 11 людей та 43 - постраждало. Ліквідація пожежі наразі триває. Від ДСНС було залучено 38 одиниць техніки та 177 рятувальників.

● І вдруге за день внаслідок ракетного удару по центру м. Харкова постраждали 18 людей, з них 1 дитина. Окрім цього, зазнали часткового руйнування офісні будівлі та житлові будинки. Також було завдано авіаудару по Центральному парку культури та відпочинку. Інформація про пошкодження об’єктів та постраждалих не надходила. Для ліквідації наслідків були залучені всі необхідні служби.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11117 жителів, з них 858 дітей та 260 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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