Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2022 року

За добу з 26 по 27 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативний виїзди, з яких:

● 11 – на ліквідацію пожеж, з яких 7 пов’язаних з веденням бойових дій;

● 4 – на аварійно-рятувальні роботи;

● 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (4), Куп'янському (1), Лозівському (1) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні оселі, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, крамниця, гаражі та автомобілі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 906 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп'янська, Ізюму та селища Шевченкове підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 44 т. води, у т.ч. 10 т. питної, набраної зі свердловини та доставленої за допомогою спеціальної цистерни.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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