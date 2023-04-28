Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

☑ 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

☑ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

☑ 5 – для надання допомоги населенню;

☑ 1 – інший виїзд.

● О 15:55 ворог поцілив з артилерії по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір’я. Загорівся дах житлового будинку та літня кухня. На час прибуття рятувальників 44-ї ДПРЧ площа пожежі сягала 130 кв.м. Вогнеборці подали в осередок пожежі 2 пожежних стволи. О 16:15 їх вдалось локалізувати вогонь, о 17:50 – повністю приборкати. Постраждалих немає.

● Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території Липецької та Вільхуватської громад. Пошкоджень зазнали: у с. Липці двоповерховий багатоквартирний будинок та надвірні забудови приватного домогосподарства, у с. Вільхуватка – лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинка транспорту, приватні господарча споруда і гараж.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Близько 15:30 у Харківському районі стався підрив автомобіля з працівниками «Харківобленерго» на протитанковій міні. Подія трапилась між селами Токарівка та Кочубеєвка під час проведення відновлювальних робіт на лініях електропередач. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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