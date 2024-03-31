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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 30 по 31 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

✅ 31 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 5 - на обстеження території після обстрілу;

✅ 6 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Підрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

- О 08:30 окупанти влучили у приватне домоволодіння у с. Чернещина, Ізюмського району. Рятувальникам ДСНС довелось гасити пожежу на площі 50 кв.м.

- Кількома годинами потому були обстріляні околиці с. Куп'янськ-Вузловий. Горів житловий будинок на площі 70 кв.м.

- Нарешті, близько 22:00 під ворожий удар потрапив м.Вовчанськ. Горіли 3 приватних будинки, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 170 кв.м.

Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.

● Рятувальники м. Харкова та Ізюмського району області 5 разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження.

- У м. Харків, Шевченківського району внаслідок обстрілу пошкоджені скління та легкі конструктивні елементи в 7-ми багатоквартирних житлових будинків. Дві людини постраждали.

- В селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, житловий багатоквартирний будинок, СТО та декілька автівок. Поранено 1 чоловіка та ще 1 загинув.

● Також вогнеборці ліквідували 20 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 4,8 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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