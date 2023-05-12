Химерні повороти інформаційної війни

Впервые с начала войны и вообще изучения основ информационных войн, медийного влияния столкнулся с тем, что произошло сегодня.

Z-пропагандисты в течение нескольких часов расписывали в подробностях все детали того, как украинцы чуть ли не берут Москву в стратегическое окружение, хотя основные военные действия по-прежнему проходят в основном на бахмутском направлении, где ВСУ имеет ошеломительный успех, возвращая в течение нескольких часов территории, которые россияне брали месяцами.

После того, как военкоры, сами придумав контрнаступление ВСУ по всем направлениям, привели свое же население в состояние паники, "всё откатили взад" и опровергли.

Оказывается от контрнаступления, которое так и не началось, уже успели промокнуть все кремлёвские военкоры.

Совершенно понятно, что вброс трешовой информации без единой фотографии был организован через ведомство информационных операций РФ.

Также понятно, что организаторы получат медальки за успешную информационную операцию.

Остаётся только один вопрос.

На***?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7852

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